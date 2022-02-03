Путин выступил за борьбу с допингом и против политизации спорта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает недопустимой практику коллективного наказания за правонарушения отдельных лиц в спорте.

"Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации", - заявил глава российского государства в интервью Медиакорпорации Китая.

"Считаем недопустимой практику "коллективного наказания" за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением", - подчеркнул Путин. "И, конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещенных препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте", - отметил российский лидер.

Президент РФ назвал спорт "уникальным явлением человеческой цивилизации". По его мнению, "большие спортивные праздники призваны способствовать сближению народов, углублению взаимопонимания, продвижению общепризнанного принципа честной игры". "Яркое тому подтверждение - успешное проведение в нашей стране таких масштабных спортивных мероприятий, как зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, чемпионат мира по футболу 2018 года", - указал Путин.

"Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям", - заверил глава государства.