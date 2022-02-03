Постпред РФ при ЕС заявил, что Москва ожидает широкую повестку визита канцлера ФРГ

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Россия и ФРГ в ходе визита нового федерального канцлера Олафа Шольца рассмотрят много вопросов двусторонней повестки. Об этом заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN.

У нас есть много двусторонних вопросов, которые надо решать. Это будет первый визит [в Россию] нового канцлера ФРГ, - сказал Чижов. - Будет много вопросов. ФРГ - главный партнер России в Европе. Между нашими странами прочно установленные экономические отношения".

"В политическом плане ФРГ является активным участником многих международных форматов, включая нормандский формат по Украине", - отметил постпред РФ.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер посетит Россию 15 февраля. В среду вечером Шольц в интервью телеканалу ZDF сообщил о планах посетить Москву и встретиться там с президентом России Владимиром Путиным. Согласно информации правительства ФРГ, с момента вступления Шольца в должность канцлера (8 декабря) у него состоялся лишь один телефонный разговор с президентом России - 21 декабря.