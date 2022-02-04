Песков призвал не делить страны на демократический и недемократический лагеря

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Попытки делить страны мира на демократический и недемократический лагеря встречаются сегодня в дипломатической практике, но такое деление недопустимо, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тезис совместного заявления России и Китая по итогам переговоров в Пекине лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина о том, что стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

"Оперируя термином "демократические ценности", нельзя делить страны на демократические и недемократические в понимании одной отдельно взятой страны, нельзя делить мир на лагеря демократические и недемократические. Вот это и является злоупотреблением", - сказал Песков, поясняя, что имелось в виду под этими словами.

"Такие попытки в дипломатической межгосударственной практике мы с вами видели буквально пару месяцев назад", - добавил он.

В совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Пекине лидеры выразили уверенность, что "защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны". Они выступили против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире.

"Стороны призывают международное сообщество уважать многообразие культур и цивилизаций, право народов разных стран на самоопределение. Готовы к совместной работе со всеми заинтересованными партнерами в интересах продвижения подлинной демократии", - указано в заявлении.