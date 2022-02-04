Захарова: Россия ждет четкого ответа от Запада по принципу неделимости безопасности

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия ждет от стран Запада четкого ответа по вопросу того, как они понимают принцип неделимости безопасности. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности.

Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный текст

"Мы ждем от них четкого ответа. В зависимости от того, каким он будет, определимся, есть ли пространство для предметного диалога", - сказала Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января направил главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран послание по тематике неделимости безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.