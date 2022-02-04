Россия и Китай заявили о нацеленности на всестороннее укрепление ШОС

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и дальнейшее повышение ее роли в мировых делах, выступая также за расширение функциональных возможностей Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

"Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества и дальнейшее повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности", - отмечается в документе.

"Обе стороны считают важной последовательную реализацию договоренностей о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС и в контексте решения этой задачи выступают за расширение функциональных возможностей Региональной антитеррористической структуры ШОС", - особо отмечается в заявлении.

Стороны заявили о намерении придать новые качество и динамику экономическому взаимодействию между государствами - членами ШОС в торговой, производственной, транспортной, энергетической, финансовой, инвестиционной, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной, инновационной и других представляющих взаимный интерес сферах, в том числе путем использования передовых, ресурсосберегающих, энергоэффективных и зеленых технологий.

В заявлении также отмечается плодотворное взаимодействие двух стран в рамках ШОС на базе соглашения между правительствами государств - членов организации о сотрудничестве в области международной информационной безопасности 2009 года, а также в рамках профильной группы экспертов. В этом контексте стороны приветствовали принятие 17 сентября 2021 года в Душанбе Советом глав государств - членов ШОС Плана взаимодействия государств - членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2023 гг.

Россия и Китай, говорится в заявлении, исходят из неизменно возрастающего значения культурно-гуманитарного сотрудничества для поступательного развития ШОС. В целях укрепления взаимопонимания между народами государств - членов ШОС они будут и далее эффективно содействовать углублению взаимодействия на таких направлениях, как культурные связи, образование, наука и техника, здравоохранение, охрана окружающей среды, туризм, контакты между людьми, спорт.

БРИКС и G20

Россия и Китай также будут укреплять стратегические контакты и экономическое партнерство благодаря таким важным многосторонним форматам сотрудничества, как БРИКС и G20.

"Стороны выступают в поддержку формата "Группы двадцати" (G20) как важной диалоговой площадки для обсуждения вопросов международного экономического сотрудничества и мер антикризисного реагирования, - отмечается в документе. - Стороны поддерживают углубление стратегического партнерства в рамках БРИКС, содействуют расширению сотрудничества по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные обмены".

Как указано в заявлении, Москва и Пекин на основе G20 будут сообща содействовать укреплению международной солидарности, в том числе для борьбы с эпидемиями, с целью восстановления мировой экономики, для обеспечения устойчивого развития, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон.

"Россия и Китай намерены способствовать развитию взаимодействия в области общественного здравоохранения, цифровой экономики, науки, инноваций и технологий, включая технологии искусственного интеллекта, а также повышению координации стран БРИКС на международных площадках", - уточняется в документе.

В нем говорится, что российская сторона окажет активную поддержку КНР как председателю в БРИКС в 2022 году, обеспечит содействие в плодотворном проведении XIV саммита объединения.