Россия и Китай будут бороться с использованием космоса для боевых операций

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай приложат все необходимые усилия, чтобы предотвратить гонку вооружений в космосе и использование космического пространства для боевых операций. Об этом говорится в принятом в пятницу совместном заявлении Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны.

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"Стороны выступают против попыток отдельных государств превратить космическое пространство в арену вооруженной конфронтации, вновь заявляют о намерении прилагать все необходимые усилия, чтобы предотвратить вепонизацию космоса и гонку вооружений в космическом пространстве. Они будут противодействовать активности, нацеленной на достижение военного превосходства в космосе и его использование для боевых операций", - указывается в документе.

В этой связи Москва и Пекин "продолжат наращивать кооперацию по таким представляющим взаимный интерес темам, как долгосрочная устойчивость космической деятельности, освоение и использование ресурсов космического пространства", отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны подтвердили необходимость скорейшего запуска переговоров для заключения многостороннего документа на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы в отношении космических объектов, который предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и использования космоса в военных целях.