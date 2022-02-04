Захарова: журналисты Deutsche Welle лишены аккредитации, но не будут выдворены из РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Работающие в России журналисты Deutsche Welle лишаются аккредитации, однако не выдворяются из страны. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Сотрудникам корпункта Deutsche Welle было направлено уведомление о необходимости в течение дня (4 февраля 2022 г. - прим. ТАСС) сдать аккредитации, - отметила она. - Сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать".

Официальный представитель дипведомства пояснила, что 16 из 19 сотрудников корпункта Deutsche Welle являются гражданами РФ и уезжать им незачем. При этом от трех журналистов, являющихся гражданами другой страны, тоже никто не требует покинуть пределы России.

По словам дипломата, вызывает недоумение тот факт, что ни заведующий корпунктом Deutsche Welle, который в одном из интервью назвал действия российской стороны непонятными, ни кто-либо из его сотрудников до сих пор не обратился за разъяснениями в МИД РФ, где им "всегда готовы оказать помощь и поддержку".

"Зато с нами связывались немецкие дипломаты, - констатировала Захарова. - Это еще один интересный момент, который может послужить иллюстрацией к вопросу о том, что правительство Германии постоянно дистанцируется и говорит, будто средства массовой информации автономны и власти никоим образом не вовлечены в их судьбу".