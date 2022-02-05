В посольстве РФ считают заявление Госдепа о Deutsche Welle проявлением двойных стандартов

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса относительно германской медиакомпании Deutsche Welle в связи с принятием в отношении нее в России ответных мер, является проявлением политики двойных стандартов. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США, опубликованном в Twitter на английском языке.

"Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?" - отметили в дипломатическом представительстве.

Прайс ранее в этот же день заявил в Twitter, что "США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро Deutsche Welle. Он подчеркнул, что Вашингтон "солидарен с Deutsche Welle и Германией".

Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ в среду запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".

В четверг в МИД РФ сообщили, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ закрывает корпункт Deutsche Welle в России. Среди прочих ответных мер предполагается "аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, "причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым будет запрещен въезд на территорию РФ.

В числе мер, предусмотренных Москвой, значится также инициирование компетентными органами РФ процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Кроме того, российская сторона предусматривает прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle на территории страны.