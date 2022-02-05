Антонов: в США есть опасения по сближению РФ и КНР после встречи лидеров двух стран

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина вызвала опасения дальнейшего сближения двух стран у США. Об этом заявил в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"Здесь был всплеск. Я специально вчера просмотрел, я не могу сказать, что я прочитал все, просто мне бы не хватило 24 часов, чтобы прочитать все статьи, которые были посвящены встрече Владимира Путина с председателем Си, - сказал он. - Я хочу сказать, конечно же, посылки самые негативные. Четко прослеживаются опасения дальнейшего сближения России с Китаем".

4 февраля, в преддверии открытия зимней Олимпиады, в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Путина. По ее итогам лидеры двух стран подписали совместное заявление по ряду вопросов сотрудничества.

В частности, в документе говорится, что Россия и Китай "выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств". Кроме того, Москва и Пекин выразили обеспокоенность созданием США, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS), которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность.