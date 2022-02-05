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Захарова: Bild перешла границы морали публикацией о якобы плане РФ по захвату Украины

Как заявила официальный представитель МИД РФ, прошло время, когда подбирались слова, чтобы не обижать чувства партнеров

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Немецкая газета Bild перешла все границы морали, опубликовав статью о якобы плане России по захвату Украины. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой, настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения, - сказала она. - Лично президент [РФ Владимир Путин], с их точки зрения, сам рисовал каски, прорисовывал, так сказать, дула, подбирал, видимо, на бумаге или не на бумаге какие-то патроны, калибры и так далее".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве постоянно звучат утверждения о возможном вторжении РФ на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные домыслы.

Теги
УкраинаГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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