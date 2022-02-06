{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: новые шаги против российских СМИ дорого обойдутся Западу

Россия приняла ответные меры в отношении германской медиакомпании Deutsche Welle после запрета вещания телеканала RT DE в Германии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия приняла ответные меры в отношении германской медиакомпании Deutsche Welle после запрета вещания телеканала RT DE в Германии, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении дорого обойдутся.

На эту тему
Приостановка работы Deutsche Welle в России. Главное
Приостановка работы Deutsche Welle в России.

Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы отвечаем, нас научили, мы делаем это, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении им дорого обойдутся", - сказала дипломат.

Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ 2 февраля запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Захарова заявила, что Bloomberg публикует вбросы на системной основе
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала публикацию агентством материала о том, что Россия якобы напала на Украину
Читать полностью