Захарова: новые шаги против российских СМИ дорого обойдутся Западу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия приняла ответные меры в отношении германской медиакомпании Deutsche Welle после запрета вещания телеканала RT DE в Германии, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении дорого обойдутся.

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Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы отвечаем, нас научили, мы делаем это, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении им дорого обойдутся", - сказала дипломат.

Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ 2 февраля запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии.