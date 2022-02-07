Песков: учения на Курилах не должны быть поводом для беспокойства других стран

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия может проводить военные учения на всей территории страны, включая Дальний Восток, это не должно становиться поводом для беспокойства других стран. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протест правительства Японии в связи с предстоящими российскими стрельбами в районе южной части Курильских островов.

"Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, маневров, учений на всей географии Российской Федерации, включая Дальний Восток, - сказал представитель Кремля. - Эти учения ни коим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенностей наших соседей".

В понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил на пресс-конференции, что правительство страны заявило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе южной части Курильских островов. Позднее в ходе другой пресс-конференции генеральный секретарь привел обновленные данные, согласно которым российская сторона начала учебные стрельбы уже 7 февраля. Он также утверждал, что стрельбы проводятся "в исключительной экономической зоне Японии, включая четыре северных острова", подчеркнув, что российской стороне в этой связи по дипломатическим каналам был передан протест.

Ранее газета "Санкэй" сообщила, что Токио получил от Москвы предупреждение о предстоящем проведении ракетных учений в обширной зоне у самого северного японского острова Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Отмечается, что стрельбы будут идти с перерывами в течение февраля.

