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Спор вокруг Курил

В Японии выразили России протест в связи с готовящимися стрельбами возле Курил

Японская береговая охрана, по словам генсека кабинета министров Хирокадзы Мацуно, также опубликовала предупреждение об опасности для навигации в указанном районе

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"Россия издала предупреждение о том, что стрельбы будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир, - сказал он. - Мы заявили в связи с этим России протест по дипломатическим каналам".

Японская береговая охрана, по словам генсека кабинета, также опубликовала предупреждение об опасности для навигации в указанном районе.

Ранее газета Sankei сообщила, что Япония получила предупреждение от России о предстоящем проведении ракетных учений в обширной зоне к востоку от острова Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Отмечается, что стрельбы будут идти с перерывами в течение февраля.

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ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
Спор вокруг Курил
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