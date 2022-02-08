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Пресс-конференция Путина и Макрона после переговоров в Москве. Видеотрансляция

Стороны во время встречи обсудили глобальные и региональные вопросы

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что стороны обсудят тему гарантий безопасности для РФ, а также глобальные и региональные вопросы с упором на напряженность ситуации вокруг Украины.

В преддверии визита в Москву французский президент в интервью Le Journal du Dimanche выразил убеждение, что нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно. 

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