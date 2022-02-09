Источник: дипломатические контакты России и США пока не планируются

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном по линии руководства и глав МИД пока не планируются. Об этом заявил в среду журналистам дипломатический источник.

"Дипломатические контакты по линии руководства и глав МИД пока не планируются", - сказал он.

МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.