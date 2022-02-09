{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: дипломатические контакты России и США пока не планируются

Вашингтон и НАТО 26 января передали Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном по линии руководства и глав МИД пока не планируются. Об этом заявил в среду журналистам дипломатический источник.

На эту тему
"Русский страх": как в Швеции повышают интерес к НАТО
"Русский страх":

"Дипломатические контакты по линии руководства и глав МИД пока не планируются", - сказал он. 

МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Теги
СШАРоссия
Кризис на Украине
Путин пока не обсуждал с Макроном результаты визита президента Франции на Украину
Как отметили в Кремле, заявления украинского президента по итогам его встречи с лидером Франции не говорят о готовности оперативно заняться выполнением минских соглашений
Читать полностью