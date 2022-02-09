Небензя: ситуация на Украине будет оставаться острой без диалога Киева с Донбассом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ситуация на Украине будет оставаться напряженной пока Киев не наладит диалог с Донецком и Луганском. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Пока наши киевские партнеры не придут к выводу о том, что диалог с Донбассом - это единственный путь к разрешению конфликта на Украине, конечно, ситуация, будет оставаться такой, какая она есть", - сказал он.

Он подчеркнул, что для урегулирования украинского конфликта Киев должен выполнить полный комплекс мер, зафиксированных в минских соглашениях. "Закрыть эту тему можно только выполнив минские соглашения. Надо признать объективно, что мы сегодня очень далеки от этого, и не по нашей вине, не по нашему желанию, наоборот, мы на всех перекрестках подчеркиваем то, что без решения этого вопроса конфликт урегулировать не удастся", - добавил Небензя.

При этом он отметил, что Запад вопреки минским соглашениям продолжает накачивать Киев наступательными вооружениями. "Вы знаете, что западные партнеры в нарушение Минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным, вы знаете о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения", - продолжил постпред РФ.

Небензя в очередной раз подчеркнул, что российская сторона не намерена совершать никаких злонамеренных действий в отношении Украины, тем более военного характера. "Россия нигде и ни на каком уровне, официальном прежде всего, не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины", - отметил он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты Минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под свой контроль участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений, несмотря на то что логика "Минска" обратная.