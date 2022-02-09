Путин пока не обсуждал с Макроном результаты визита президента Франции на Украину

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не обсуждал с французским коллегой Эмманюэлем Макроном результаты его визита на Украину и встречи с лидером этой страны Владимиром Зеленским, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока они не общались", - ответил он на соответствующий вопрос. При этом Песков напомнил, что еще во время визита французского лидера в Москву Макрон и Путин условились созвониться и сверить часы после того, как президент Франции встретится с Зеленским.

Как сказал Песков, заявления украинского президента по итогам его встречи с лидером Франции не говорят о готовности оперативно заняться выполнением минских соглашений.

"По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], были позитивные сигналы о том, что решение [ситуации] на Украине может быть исключительно на базе реализации минских соглашений. Это верно, это плюс", - сказал Песков.

"С другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали", - добавил представитель Кремля.