Захарова: реальной замены минским соглашениям не было предложено ни одним политиком

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Никто пока не смог придумать или предложить другие работающие варианты урегулирования внутриукраинского конфликта вместо минских договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Самое главное, что они (минские договоренности - прим. ТАСС) безальтернативны, потому что другого работающего варианта не предложил за это время ни один политолог, а уж мы читали немало, ни один действующий политик. Никто не предложил ничего даже в теории, чтобы было хоть как-нибудь похоже на работающий вариант", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что именно минские договоренности дадут возможность урегулировать ситуацию на Украине. "Эти договоренности, которые являют собой документ обязательный, так как являются частью резолюции СБ ООН, они как раз дают шанс как на решение нынешней части проблемы в виде обстрелов, горячей фазы конфликтов, так и на средне- и долгосрочное урегулирование", - пояснила представитель МИД РФ.

Также Захарова сообщила, что США выступают за пересмотр минских соглашений. Она обратила внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что "минские договоренности могут быть выполнены, только если будет найдена их должная очередность". "Странно, что США пытаются найти очередность в документе, где четко прописана вся последовательность шагов всех сторон, - констатировала Захарова. - Подобные высказывания, а особенно их синхронность говорят об одном: США выступают за пересмотр Комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса. Все это воодушевляет киевский режим на дальнейшие антиподвиги в отношении собственного населения в первую очередь, а дальше уже международного права и здравого смысла".

Дипломат также указала на высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, исключившего предоставление Донбассу особого статуса и заявившего, что диалог с Донецком и Луганском якобы не предусмотрен минскими соглашениями. "Прежде чем украинской стороне утверждать что-либо подобное, стоит вновь обратиться к Комплексу мер", - заявила она.

Захарова подчеркнула, что пренебрежительное отношение Киева к минским договоренностям поощряется "американскими кураторами". Дипломат добавила, что должная реакция на заявления киевского руководства отсутствует также со стороны Германии и Франции.

"Минск-2"

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты минских соглашений. Киев не идет на прямой диалог с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под его контроль участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений.