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Кризис на Украине

Захарова назвала лукавыми рассуждения Борреля об оказании Россией давления на Украину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ранее заявил, что Москва оказывает давление на Киев ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рассуждения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об оказании Россией давления на Украину являются лукавством и ложью. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эфире телеканала "Россия-24".

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"Вот это самая лукавая вещь, самая лживая вещь, которая только может быть. А именно - рассуждение о наличии у кого-то намерений, которые ты не можешь переподтвердить, тебе о них досконально неизвестно, но вот в такой гипотетической форме - "это, скорее всего, так", - сказала она.

Как отметила дипломат, западные партнеры не в первый раз используют подобную риторику в отношениях. "Посмотрите, что Запад много раз с нами делал: они говорили, что Россия это сделала или может это сделать, потому что она это делала раньше. Нормальный такой разговор?" - напомнила она.

Захарова отметила, что ранее подобные обвинения также не имели подтверждений. "Теперь перевернули [западные партнеры] эту аргументацию и говорят: "Россия это может сделать, потому что она в принципе это может сделать", - добавила она.

Ранее Боррель заявил, что ЕС не видит у РФ стремления захватить Украину. По его мнению, Москва лишь оказывает давление на Киев ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария ВладимировнаБоррель, Жозеп
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