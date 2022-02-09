{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова раскритиковала высказывание в ОБСЕ о закрытии корпункта Deutsche Welle в России

Официальный представитель МИД РФ заявила, что представитель организации "проигнорировала последовательность событий", приведших к закрытию корпункта Deutsche Welle и ни слова не сказала о причинах, подтолкнувших Москву к этому шагу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду заявила, что считает "непрофессиональным" высказывание представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру о закрытии в РФ корпункта немецкого СМИ Deutsche Welle.

На эту тему
Приостановка работы Deutsche Welle в России. Главное
Приостановка работы Deutsche Welle в России.

Захарова обратила внимание на высказывание Рибейру, опубликованное 4 февраля на сайте ОБСЕ и посвященное закрытию корпункта Deutsche Welle в России в ответ на ограничение работы телеканала RT DE в ФРГ.

"Невозможно быть настолько, раньше я говорила, безучастной, сегодня - непрофессиональной. Мы не слышим выражения обеспокоенности по поводу просто централизованно инспирируемых попыток, например, блокировки банковского обслуживания RT DE и противодействия правительства ФРГ лицензированию телеканала в государствах Европейского Союза", - сказала она.

По мнению Захаровой, представитель организации "проигнорировала последовательность событий", приведших к закрытию корпункта Deutsche Welle и ни слова не сказала о причинах, подтолкнувших Москву к этому шагу. "При том, что в заголовке соответствующего сообщения, опубликованного на интернет-портале ОБСЕ, было указано, что упомянутые меры являются ответными, что же до текста, то, видимо, там было все сделано специально, ни слова не говорилось о причинах, которые побудили Россию предпринять решительные действия, полностью оправданные в сложившейся ситуации и раскрученные германской стороной", - продолжила она.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
В Думу внесли законопроект, закрепляющий обязанность госорганов вести страницы в соцсетях
Депутат Александр Хинштейн заявил, что это поможет вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях
Читать полностью