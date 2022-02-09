МИД: РФ призывает Японию не допускать впредь агрессивных действий в отношении дипмиссий

Как отметила дипломат, состоявшиеся в Японии 6-7 февраля мероприятия, приуроченные к так называемому Дню северных территорий (так в стране называют южную часть Курильских островов), в этом году отличались "беспрецедентной разнузданностью поддерживаемых властями молодчиков, которые своими агрессивными действиями и мегафонными выкриками стремились нарушить нормальный режим функционирования посольства России в Токио". "В рамках одного из эпизодов при очевидном попустительстве полиции группа экстремистов и вовсе попыталась прорваться на территорию российского диппредставительства, создав реальную угрозу для безопасности наших сотрудников", - сказала она.

"Мы требуем, чтобы в Токио сделали из произошедшего надлежащие выводы и предприняли исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в связи с этим японскому внешнеполитическому ведомству был заявлен решительный протест. "Возникает закономерный вопрос: как соотносится столь грубое нарушение общепринятых норм дипломатической практики и игнорирование собственных международно-правовых обязательств по обеспечению работы иностранных дипмиссий с декларируемыми Японией, в том числе на авторитетных международных площадках, претензиями на ведущие позиции в глобальных процессах?" - резюмировала Захарова.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.