Москва готова к диалогу с ФРГ по вопросу снятия ограничений со СМИ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москва готова к диалогу с Берлином по вопросу отмены ограничений на работу СМИ двух стран. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы готовы к диалогу. Мы просили об этом диалоге и за этой трибуной, и в ходе контактов российского посла с германской стороной в Берлине, и когда мы общались с немецким послом здесь - даже не я и не коллеги в МИД, а руководство министерства напрямую выходило и говорило об этом, в том числе и публично, германской стороне. В ходе контактов сейчас с министром иностранных дел Германии [Анналеной Бербок] мы поднимали этот вопрос, но глухая стена", - сказала Захарова.

3 февраля в МИД РФ сообщили, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ закрывает корпункт Deutsche Welle в России. Среди прочих ответных мер предполагается "аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро "Дойче велле", запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, "причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым будет запрещен въезд на территорию РФ.