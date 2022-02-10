Захарова заявила, что Россия готова разрешить проблему с RT и DW при желании Германии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия готова урегулировать ситуацию с закрытием корпункта германской телерадиовещательной компании Deutsche Welle (DW) в Москве и скандалом вокруг российского телеканала RT DE в Германии, если власти ФРГ того захотят. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Будет у немецкой стороны желание каким-то образом выйти из этой ситуации - мы всегда готовы", - сказала она.

Захарова отметила, что сотрудники внешнеполитического ведомства поддерживают контакт с журналистами DW. "Все им объяснили. <...> Мы договорились о том, что мы на связи всегда, что мы будем оказывать им поддержку, как и всегда оказывали, логистическую поддержку, но пока эта ситуация не сдвинулась с мертвой точки, будет так", - добавила она.

По словам официального представителя МИД, РФ предложила все возможности для диалога в любом удобном для Германии формате по разрешению этой спорной ситуации, чтобы не скатываться к ее деградации. "Мы предлагали и немецким дипломатам в Москве обсуждение этого вопроса, и <...> на более высоком уровне, [когда они] приезжали с визитами в Россию, и наши дипломаты в Берлине работали с местным МИД, <...> и сам телеканал сколько месяцев и в публичной сфере, и в ходе своих контактов с их немецкими визави эту тему обсуждал. Все было тщетно, стена", - обрисовала ситуацию дипломат.

"Я думаю, они, действительно, не понимали, что мы уже поменяли нашу стратегию, и мы будем отвечать. И мы будем делать все для того, чтобы не допустить скатывания к подобным ситуациям, предлагать полную линейку дипломатического инструментария. Но если мы услышим отказ или нежелание в принципе даже отвечать на наши вопросы, тогда будут применяться соответствующие меры. Они и были применены", - заключила Захарова.