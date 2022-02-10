Терпение для Китая и настойчивость для США. Эксперты назвали нужные для дипломата качества

Как рассказал ТАСС политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, в случае, когда российскому дипломату нужно проводить переговоры с Украиной, необходимо иметь широкое понимание не только целей Киева, но и Вашингтона.

Кроме того, отмечает эксперт, общение с американскими коллегами требует от дипломатов владения искусством ведения переговоров, однако вести их нужно с позиции силы. "Наилучшим образом американцы воспринимают ту дипломатию, которая подкреплена военной силой, когда они видят, что за дипломатическим мастерством еще что-то есть. Военная ли, экономическая - в любом случае американцы уважают силу", - подчеркнул Суслов.

Отсюда вытекает и второе качество, без которого не обойтись российским дипломатам в США, - настойчивость. Особенность дипломатии у американцев заключается в том, что они предпочитают работать на основе своей повестки дня и в своих интересах, считает Суслов. Поэтому, чтобы переговоры увенчались успехом, нужно играть с американской стороной по тем же правилам и с не меньшей настойчивостью отстаивать собственные интересы, при этом четко понимая поставленные цели.

"США всегда считают, что их мнение самое правильное. И даже если они нарушают букву международного права, все равно они будут считать, что действуют ради каких-то высших соображений и ценностей и их точка зрения априори легитимная. Поэтому, чтобы вести с ними переговоры и выдержать все это, при этом отстаивая свою точку зрения, необходимы терпение и серьезная выдержка", - отметил аналитик.

Отношения Москвы и Вашингтона уже долгое время находятся в состоянии кризиса, поэтому к российским специалистам, работающим на американском направлении, предъявляются особенно высокие требования. По мнению заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперта клуба "Валдай" Дмитрия Суслова в профессиональном арсенале настоящего дипломата должно быть достаточно терпения, ведь в Вашингтоне всегда уверены в собственной правоте и исключительности, и доказать им что-то - задача не из легких.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты во всем мире отмечают свой профессиональный праздник 10 февраля. Ежедневно около 12 тыс. человек, которые работаю как в центральном аппарате МИД России, так и за рубежом отстаивают интересы страны. Каждый из них эрудирован, владеет несколькими иностранными языками и обладает важными для своего региона качествами. Ведущие российские эксперты рассказали ТАСС, какие навыки и черты характера необходимы для переговоров с представителями США, Европы, Украины, Китая, арабского мира и Африки.

"Центр принятия решений украинскими лидерами находится сегодня в Вашингтоне. Нужно очень хорошо понимать степень этой зависимости. Во-вторых, российскому дипломату нужно обладать хорошим знанием теории переговоров, то есть переговоры в этом случае идут на два фронта, и Вашингтон, конечно, главный", - сказал он.

Однако эксперт не считает переговорный процесс с Украиной самым сложным для Москвы на постсоветском пространстве. С его точки зрения, сегодняшняя политика Киева не обладает стратегией, а только краткими тактическими шагами. "Переговорный процесс с Украиной не является наиболее сложным для российского дипломата среди стран постсоветского пространства. Там он как раз-таки структурно сложный, но, наверное, где-то даже более простой в плане смыслов, целей", - сказал Коктыш.

Терпение и знание истории Китая

Особых навыков потребует от российского дипломата именно дальневосточное направление, уверен директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Маслов. В беседе с ТАСС он отметил, что "на переговоры с Китаем уходит всегда значительно больше времени, чем на переговоры на любом западном направлении", а потому первым неотъемлемым качеством хорошего дипломата должно стать терпение. Именно это качество позволит преодолеть "самые разные и неожиданные вызовы" на переговорах с китайцами.

"Второе качество - это обязательное глубокое знание национальных традиций, психологии и истории Китая, - убежден специалист. - Если дипломат знает историю Китая не хуже, а даже лучше, чем его китайский собеседник, это ему пойдет в огромный плюс, и он будет понимать душу того человека или группы людей, с которыми ведет переговоры".

Более того, имея дело с культурой "великой страны и великой империи", которая формировалась тысячелетиями и всегда пыталась отстоять свои интересы - порой даже "с особым напором", - российскому дипломату нужно стать искусным переговорщиком и научиться ловко искать компромиссы. Иного пути достичь гармонии с "такой особенностью китайской дипломатии" пока не придумали.

Европейская специфика

Дипломат - это не только профессия, но и призвание, поэтому он должен стремиться к тому, чтобы досконально разбираться в своем предмете, убежден директор Института Европы РАН Алексей Громыко. По мнению специалиста, дипломат, работающий с европейскими странами, должен быть открытым, свято хранить верность международному праву, а также обладать аналитическими способностями.

Эксперт полагает, что одним из качеств настоящего дипломата должно быть умение общаться с людьми как в формальной, так и в неформальной обстановке, а также способность выступать перед публикой и отвечать на вопросы. "Для этого надо, конечно, стремиться получить навыки ораторского искусства и, конечно, дипломат должен всегда блюсти конфиденциальность, если такое слово дано каким-либо из зарубежных партнеров", - отметил аналитик.

Вторым неотъемлемым качеством дипломата, по мнению Громыко, является умение четко определять самое важное в поступающей информации. "Дипломат должен знать язык страны, в которой работает, - добавил специалист. - Он должен обладать аналитическими способностями, чтобы обрабатывать большое количество информации и видеть в ней самое важное".

В-третьих, дипломат должен использовать все возможности, чтобы не допустить перехода от дипломатии к применению силы, не говоря уже о военных действиях. "Если все же такое случается, то дипломатия должна делать все, чтобы скорейшим образом положить конец применению силы в любых вариантах", - подчеркнул Громыко.

"Современный дипломат после 1945 года должен свято хранить верность международному праву, в центре которого располагается ООН и Устав ООН, который стал наследием общемировым и общечеловеческим и некой победой союзников в 1945 году", - заключил эксперт.

Особенности в работе на Ближнем Востоке

Свои особенности в работе дипломатов есть и на Ближнем Востоке. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ТАСС отметил, что в работе российскому дипломату в регионе просто необходим серьезный багаж знаний истории, культуры, понимание психологических особенностей и, что немаловажно, религии и языка.

Кроме того, по его словам, особое значение для работы на Ближнем Востоке имеет дипломатический этикет и выражение своих эмоций во время разговора или ведения переговоров. "На Ближнем Востоке придается большее значение взаимодействию людей, чем в европейских странах, например. Там более деловая, сухая обстановка, а вот на Ближнем Востоке личные взаимоотношения, дружеские, уважение собеседника, его религиозной принадлежности, его национальной принадлежности - важные качества для дипломатов, которые работают в ближневосточном регионе", - поделился специалист.

Долгов отметил заслугу российской дипломатии в восстановление роли России на Ближнем Востоке.

Разносторонность и креативный подход для Африки

Разносторонность, креативный подход и компетентность - именно эти три качества, по мнению председателя совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, помогут дипломату достичь успеха на переговорах с африканскими странами.

"В первую очередь для успеха дипломатической миссии важно, чтобы дипломат был разносторонним и творческим человеком, потому что Африка огромный, разноплановый, творческий континент", - отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Умение улавливать детали и особенности каждой отдельной страны континента является важным показателем компетентности дипломата. Как считает аналитик, понимание и знание специфики государства "необходимы для успеха на переговорах". В случае с Африкой это имеет особое значение.

Не менее важно, чтобы дипломат, работающий в Африке, был искусным оратором. Именно от умения правильно доносить свою позицию зачастую зависят результаты переговоров, отметил Быстрицкий. "Дипломат должен очень хорошо понимать свою цель - зачем он обсуждает этот вопрос с конкретным государством Африки и чего он хочет добиться. Самое главное - это понимать, чего он хочет, и уметь об этом говорить", - добавил он.