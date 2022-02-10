Лукашевич: поставками оружия США и Великобритания подталкивают Киев к саботажу "Минска"

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Зарубежные покровители властей Украины стали направлять в эту страну военную технику и вооружения, подталкивая Киев к саботажу минских договоренностей, чтобы одни украинцы убивали других украинцев. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

Российский дипломат обратил внимание участников ОБСЕ, что в разгар вооруженного гражданского противостояния, вместо того чтобы содействовать инклюзивному общенациональному диалогу в интересах мира на основе минских соглашений, "зарубежные покровители постмайданных властей решили вложиться в милитаризацию Украины". "Стали направлять туда не политические сигналы о необходимости выполнить "Минск", а военные ассигнования, технику и вооружения, снаряды и патроны, которыми одни граждане Украины продолжают убивать других граждан Украины и по сей день. Словом, стали всячески подталкивать "горячие головы" к военному решению "проблемы Донбасса" в условиях саботажа минских договоренностей", - отметил Лукашевич.

Он привел в пример сведения, что только с начала 2022 года на Украину прибыли не менее чем по 12 самолетов из США и Великобритании, два из Канады и один из Польши с вооружениями на борту и другими грузами военного назначения. Американская сторона также направила порядка 700 тонн грузов, а затем США и Великобритания силами своих "инструкторов" начали тренировки украинских военных по боевому применению доставленных ракетных комплексов, гранатометов и прочих вооружений в условиях городской местности. При этом давно не секретом стали конкретные планы направить дополнительно не менее 100 военных из британских сил спецназначения и 200 человек из состава канадских сил специальных операций, добавил он.

"Если власти в Киеве утверждают, что не готовят наступательные действия или вооруженные провокации, зачем это все?" - подчеркнул Лукашевич.