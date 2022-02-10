Захарова: Британия почти не уделила внимания двусторонней повестке на встрече глав МИД

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава британского МИД Лиз Трасс не уделила практически никакого внимания двусторонней повестке на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двусторонней повестке британская сторона не уделила практически никакого внимания. <...> Тем самым двусторонним делам, о которых они, кстати говоря, так любят рассуждать в рамках "туманного Альбиона" - и финансы, и российские граждане, и все что угодно, - нет, ничего такого сказано не было", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что России "есть, чем заниматься с Британией", несмотря на несколько странных заявлений. "У нас есть инвестиционные проекты, причем взаимные, у нас есть экономические, гуманитарные задачи, которые мы решаем. Вообще-то мы члены Совета Безопасности - и Лондон, и Москва", - объяснила она и добавила: "До Москвы это все как-то не дотянуло".

Захарова напомнила, что Лиз Трасс приехала в РФ не с личным визитом, а в качестве представителя своего государства. "Соответственно, и заявления премьер-министра об этом, и национальное качество, в котором она присутствовала, также подчеркивают двусторонний характер этого визита", - сказала она.

По словам Захаровой, это не единственное противоречие в прошедших переговорах. "Но это настолько очевидно и глобально, что не обратить на это внимание просто невозможно", - отметила она.