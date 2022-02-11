Песков: ведущие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением "Минска-2"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Очевидно, что ведущие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельного четкого текста минского Комплекса мер. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в том числе слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая сказала, что Минские соглашения предусматривают уход РФ из Крыма.

"Давайте все-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках, - заметил представитель Кремля. - Но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельного четкого текста минского Комплекса мер, это очевидно".

"Отсюда такие оплошности, отсюда неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов. Отсюда неспособность очень квалифицированно высокопоставленных политсоветников глав государств минской "четверки" прочитать один и тот же текст и вынести из него одно и то же понимание", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.