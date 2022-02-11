Песков: российские дипломаты продолжат объяснять географические реалии своим коллегам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Кремль надеется, что российские дипломаты терпеливо продолжат объяснять своим иностранным коллегам географические, геополитические и иные реалии. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя путаницу постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая заявила, что минские соглашения якобы предусматривают уход России из Крыма, и слова главы МИД Британии Лиз Трасс о Ростове и Воронеже.

"Вот мы с вами, например, все стали свидетелями того, как вчера опять, к сожалению, безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников "нормандской четверки". Вот, к сожалению, это та ситуация, это та реальность, в которой нам приходится работать, это та реальность, в которой нам приходится отстаивать свою позицию. В данном случае одна надежда на наших дипломатов, праздник которых мы отмечали вчера, что они проактивно продолжат отстаивать наши интересы и терпеливо продолжат объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам", - сказал он.