Захарова прокомментировала слова Столтенберга о риске военного конфликта

Как отметила дипломат в пятницу в своем Telegram-канале, генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что есть риск возникновения нового военного конфликта в Европе из-за ситуации на Украине. Кроме того, он заявил о намерениях усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне роста напряженности на Украине.

"А вот что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины", - написала Захарова.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.