Слуцкий назвал жанром "фейк на выходных" сообщения СМИ о "нападении" РФ на Украину

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Западные СМИ, которые пишут о якобы готовящемся нападении России на Украину, продолжают работать в жанре "фейк на выходных", Москва неоднократно говорила об отсутствии подобных планов. Об этом заявил в субботу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Politiсo и Bloomberg продолжают работать в жанре "фейк на выходных". <...> Интересно, чем будет оправдываться Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдет, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию. Москва много раз говорила об отсутствии каких-либо планов по тому самому вторжению на Украину", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, "похоже, Белому дому действительно нужно разжечь пожар на третьей территории". "И, очевидно, для решения собственных проблем, в том числе после бегства США из Афганистана. Классика жанра. А верные пропагандистские СМИ готовы шить белыми нитками новую кровавую историю", - считает депутат.

"Но я бы сильно сейчас предостерег американских политиков. В случае с Россией вряд ли получится реализовать сценарий "маленькой и победоносной войны", - добавил Слуцкий.

Сообщения СМИ о "вторжении"

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило в пятницу, что российское вторжение на Украину может начаться во вторник, 15 февраля. По утверждению агентства, боевые действия могут начаться с провокации в Донбассе или же с атаки в направлении Киева. В опубликованном в пятницу в газете Politico материале говорится, что президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Издание также ссылается на собственные источники.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает данными о том, принято ли Россией окончательное решение о вторжении на Украину. При этом он добавил, что оно может начаться до 20 февраля. Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники, что Госдепартамент в субботу объявит о том, что всем сотрудникам дипмиссии необходимо покинуть Украину из опасений якобы готовящегося Россией вторжения в страну.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.