Захарова заявила, что Запад реализует глобальную провокационную кампанию вокруг Украины

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Страны Запада и ряд средств массовой информации реализуют глобальную информационную кампанию вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что США уже два месяца заявляют о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, при этом президент этой страны Владимир Зеленский и представители силового блока говорят, что такой информацией не располагают. "Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации (о вторжении России на Украину - прим. ТАСС) нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию", - отметила Захарова.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.