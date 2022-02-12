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Кризис на Украине

Захарова: западные инструкторы выполнили на Украине какую-то миссию, раз их уже отзывают

По словам официального представителя МИД РФ, возможно, сценарий, который планируется Западом, не предполагает присутствия на Украине военных инструкторов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Отзыв западных военных инструкторов с Украины свидетельствует о том, что они там выполняли какую-то миссию, которая завершена. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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"Украина - это страна, в которой и так действовали западные инструкторы, западные представители вооруженных сил стран НАТО, но за последние два месяца их там увеличилось кратно, то есть что-то они там делали, - сказала она. - Нам говорили, что эти якобы инструкторы должны помочь Украине с самообороной на случай агрессии. Агрессии нет - они там есть, агрессии нет, а их оттуда отзывают. Интересная постановка вопроса. То есть они были нужны на случай самообороны, если начнется агрессия, агрессия не началась, а их уже оттуда отзывают, это говорит о том, что миссия их там завершена, что-то они там уже сделали".

Захарова добавила, что, возможно, сценарий, который планируется Западом, не предполагает присутствия на Украине военных инструкторов.

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