{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ заявили, что действия Запада приводят к росту числа конфликтов в СНГ

Директор Первого департамента СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов сообщил, что ситуация на пространстве содружества в последние годы отличается подвижностью

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Действия Запада приводят к росту числа конфликтов и турбулентности в мире, в том числе на пространстве СНГ. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Первого департамента СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

На эту тему
МИД РФ: Киев при желании может в любой момент возобновить диалог в рамках СНГ
МИД РФ: Киев при желании может в любой момент возобновить диалог в рамках СНГ

Дипломат констатировал, что ситуация на пространстве содружества в последние годы отличается подвижностью. "Негативные тенденции, характерные для современного этапа мирового развития в целом, помноженные на стремление западных государств удержать свои позиции, в том числе посредством навязывания собственных установок и сдерживания альтернативных центров силы, приводят к росту конфликтогенности и усилению турбулентности как на региональном, так и на глобальном уровне, - указал он. - Безусловно, все это непосредственным образом затрагивает пространство СНГ и требует самого пристального внимания, особенно когда речь идет о нашем ближайшем окружении, связанном с Россией многовековыми традициями совместной государственности, глубокой взаимозависимостью в различных сферах, общим языком и близким культурно-цивилизационным укладом".

При этом, по его словам, говорить о том, что фокус внимания российской дипломатии начал смещаться в сторону отношений со странами постсоветского пространства только в последнее время, неправильно. "Пространство СНГ неизменно занимает ключевое место в системе российских внешнеполитических координат, что закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации", - подчеркнул Евдокимов.

Теги
Россия
Захарова: миссию ОБСЕ на Украине используют как инструмент для возможной провокации
Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва озабочена решением некоторых стран передислоцировать сотрудников СММ ОБСЕ
Читать полностью