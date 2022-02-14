Лавров: РФ может обсуждать меры доверия с Западом, но в рамках инициативы по безопасности

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия может рассматривать, как двигаться вперед по вопросам военно-технических мер в сфере укрепления доверия с Западом, но исключительно в рамках сохранения российской инициативы по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"Мне кажется, здесь мы можем рассмотреть, как двигаться вперед по этим направлениям, но исключительно в рамках сохранения целостности нашей инициативы от декабря 2021 года. В рамках обеспечения комплексного подхода, который заключается не только в каких-то конкретных договоренностях по каким-то пусть важным, но отраслевым, отдельным, второстепенным аспектам поддержания военной безопасности, но прежде всего в контексте правового урегулирования вопросов, которые сегодня угрожают Евроатлантическому региону", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что речь идет об обеспечении неделимости безопасности, в том числе в плане нерасширения НАТО, неразмещения ударных вооружений и возвращения к конфигурации 1997 года. "Мы в МИД убеждены, что этот подход должен оставаться у нас в приоритетной повестке дня", - добавил он.

По словам Лаврова, Россия с сентября 2020 года ждет ответа на послание президента РФ Владимира Путина, который предлагал западным коллегам договориться о взаимных и взаимопроверяемых мораториях на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

"Но никто на него так и не ответил. Речь идет об отводе учений от линии соприкосновения России и НАТО, о том, чтобы согласовать предельную дистанцию сближения боевых самолетов и боевых кораблей, целом ряде других военно-технических мер в сфере укрепления доверия, которые содержались в предложениях нашего Генерального штаба, направленных в НАТО в 2020 году и тоже оставшихся без ответа", - указал он.

Министр также подчеркнул, что сейчас на все российские инициативы следует уже "достаточно конкретная реакция, готовность вступить в серьезные переговоры".

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.