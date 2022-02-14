Косачев заявил, что Россия не ведет никаких военных приготовлений

"Очевидно следующее: <...> военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет, истерика по этому поводу имеет сугубо искусственный характер", - написал Косачев на своей странице в Facebook , комментируя встречи президента России с министрами иностранных дел и обороны, которые он охарактеризовал как "важнейший этап в развитии российской инициативы о гарантиях безопасности и выстраивании надежной архитектуры безопасности в Европе".

По его мнению, инициативы уже сыграли важную роль, а именно "встряхнули" западных партнеров, "заставив осмысливать ситуацию в комплексе, а не только в ее отдельных, более выгодных Западу сегментах". Также Косачев отметил, что реакция от США и НАТО на российские предложения, "при всех проявившихся различиях в подходах сторон, дает основания рассчитывать на старт переговоров по ряду конкретных досье, что имело бы благотворный эффект на обстановку в целом".

"Россия не собирается "расшивать" пакет и убирать с повестки центральные положения наших инициатив - в частности, по нерасширению НАТО и неразмещению вооружений на Востоке Европы, однако эта принципиальная позиция не будет препятствием для переговоров в целом; но уже очевидно: бесконечных переговоров не будет, и прогресс в частностях будет зависеть от реакции на наши идеи в целом", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что на основе писем западных структур подготовлены российские предложения для дальнейшего обсуждения и "тем самым опровергнуты предсказания тех, кто считал направление Москвой в декабре якобы заведомо неприемлемых предложений ультиматумом и способом уйти от продолжения переговоров".

"В этом смысле также очень важный "мессидж": для России решающую роль играют не угрозы санкций, не бравады про "сплоченность НАТО и его партнеров", не страшилки про грядущую изоляцию России, а исключительно конструктивные подходы. Если есть идеи - готовы обсуждать, а шантаж точно не сработает, не заставит нас отойти от нашего представления о причинах нынешнего кризиса, и все спекуляции про якобы грядущую "российскую агрессию", которую вы упорно выдвигаете на передний план - сугубо на вашей совести. Хватит запугивать мир, пора договариваться - вот общий сигнал России Западу", - заключил вице-спикер СФ.