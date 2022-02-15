Дипломат РФ при ООН назвал смешными утверждения о продвижении Россией войск к Украине

ООН, 15 февраля. /ТАСС/. Сообщения западных СМИ о том, что российские войска якобы продвигаются в сторону Украины вызывают смех и удивление. Об этом в понедельник заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире YouTube-канала интернет-портала thegrayzone.com.

"Все это, конечно, смешно. Мы каждый день узнаем что-то новое о нас и приписываемых нам планах нападения, вторжения, для нас это удивительно", - сказал он в ответ на цитирование одним из ведущих материала телеканала CNN о том, что российские войска якобы направляются в сторону украинской границы.

Полянский отметил, что подобные сообщения "являются также полной неожиданностью и для украинцев". "Выглядит так, словно только американцы в чем-то уверены, но они не делятся информацией - ни с нами, ни с украинцами", - констатировал дипломат.

Телекомпания CNN в понедельник опубликовала статью, в которой, в основном, на базе видеороликов из социальных сетей, сделала вывод, что силы ВС РФ якобы стягиваются к северо-восточной границе Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.