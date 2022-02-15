Захарова сообщила, что подготовка ответов РФ по гарантиям безопасности завершается

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Подготовка ответов РФ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Во-первых, самое главное, [что на прошедшей в понедельник встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского лидера Владимира Путина] была озвучена в сжатом виде, но вся хронология событий, а во-вторых, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. <…> [Подготовка ответа] уже находится на завершающей стадии", - указала дипломат.