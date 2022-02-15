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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Захарова сообщила, что подготовка ответов РФ по гарантиям безопасности завершается

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Подготовка ответов РФ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Во-первых, самое главное, [что на прошедшей в понедельник встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского лидера Владимира Путина] была озвучена в сжатом виде, но вся хронология событий, а во-вторых, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. <…> [Подготовка ответа] уже находится на завершающей стадии", - указала дипломат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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