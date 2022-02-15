Лавров: отказ Украины от вступления в НАТО позволил бы европейцам вздохнуть с облегчением

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, комментируя заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в альянс, если этот шаг поможет "предотвратить войну с Россией".

"Что касается заявления посла Украины в Лондоне относительно возможности отказа его страны от членства в НАТО, если она будет помогать установлению мира, сотрудничества, всеобщему благополучию, то могу только сказать, что есть разумные люди, - сказал он. - Я убежден, что если бы это произошло, многие вздохнули бы с облегчением, в том числе и в Европе, - те, кто подходит честно к подписям под документами ОБСЕ, а не пытается прикрыться ими для скрытного проведения политики на раскол Европы, на прочерчивание новых разделительных линий".

По словам Лаврова, на Украине есть многие политики и политологи, которые разделяют такие оценки и не стесняются их высказывать.

Кроме того, министр обратил внимание на то, что после соответствующего заявления Пристайко замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания поддержит Украину, если она примет решение отказаться от членства в НАТО. "Так что, думаю, эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу. И подчеркну еще раз: она указывает путь, которого хотят многие в Европе в том числе", - заключил глава МИД РФ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.