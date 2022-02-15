Делегация РФ считает беспочвенным запрос Украины консультаций в ОБСЕ по Венскому документу

ВЕНА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская сторона считает беспочвенным задействование Украиной механизма консультаций в ОБСЕ в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности из-за плановых учений российских Вооруженных сил. Об этом заявила во вторник делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"В последние дни в и без того разогретом информационном пространстве циркулирует множество сообщений и сводок относительно беспочвенного задействования Украиной "Механизма консультаций и сотрудничества" в рамках Главы III Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) в связи с рутинными и плановыми учениями Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале делегации.

Во вторник в ОБСЕ по запросу Украины проходят закрытые консультации государств - участников этой организации в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности для разъяснения ситуации с "необычной военной деятельностью" вдоль российско-украинской границы. Россия во встрече не участвует. Как заявил корреспонденту ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Россия уведомила ОБСЕ, что не примет участия в запрошенных Украиной консультациях, поскольку Москва не осуществляет никакой необычной военной деятельности.

Российская сторона также не будет участвовать и возражает против принятия решений на возможном на предстоящей неделе совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. О возможности инициирования 18 февраля такой встречи заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, на ней будут обсуждаться рекомендации по совместным действиям.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает инспекции государств - участников ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей с целью контроля военной деятельности. Государства - участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах.