Захарова призвала Запад задуматься, что он сделал для реализации "Минска-2"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных партнеров, обвиняющих Москву в невыполнении минских соглашений, задуматься прежде всего о том, что они сами сделали для имплементации этих договоренностей.

Захарова обратила внимание на заявления украинских политиков, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам голосования в Госдуме за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Луганской и Донецкой народных республик.

"Все начали говорить о том, что если Москва [примет соответствующее решение], то наверняка это будет означать нарушение минских договоренностей и выход из минских договоренностей, - указала дипломат в эфире телеканала РБК. - Скажите, пожалуйста, а все эти многочисленные законы, законопроекты, заявления и декларации, которая делала Украина - и многое из них было принято и стало законом, а многое было произнесено на уровне главы государства и министра иностранных дел, - что минские договоренности требуют реконфигурации, трансформации, что они не отвечают ситуации на земле, что их исполнение невозможно ни в новых условиях, ни в той последовательности, в которой они записаны, может быть, мы сначала с этим разберемся?".

"Может быть вместо того, чтобы в очередной раз задавать какие-то риторические вопросы Москве, они все-таки сочтут возможным для себя друг другу же ответить на вопрос: а что они сделали за все эти годы для имплементации минских договоренностей, и как они их нарушали?" - отметила она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона на протяжении десятилетий постоянно слышит о последствиях в случае тех или иных своих действий. "Нам только и говорят о последствиях, - продолжила она. - Сначала придумают несуществующее, как [глава МИД Великобритании] Лиз Трасс в очередной раз - нам же придумали такое несуществующее про Солсбери, Эймсбери, про "новички", - а потом тут же говорят о последствиях. Поэтому эта порочная практика должна быть прекращена. Пусть отвечают за свои поступки, за свои действия и четко говорят о своей позиции, а потом будут требовать отчета от других".

Ранее во вторник Госдума большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.