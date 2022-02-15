Полянский заявил, что военные России не представляют угрозу ни для кого

ООН, 15 февраля. /ТАСС/. Российские военные находятся на территории РФ и не представляют угрозу ни для кого. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Я не знаю ни о каких угрозах, - сказал он, комментируя сообщения в западных СМИ о якобы имеющей место российской "угрозе". - Наши военные на нашей территории не представляют угрозы никому".

На просьбу прокомментировать возвращение части военнослужащих после завершения учений Полянский заметил, что Россия говорила об этом с самого начала. "Так ничего чрезвычайного не произошло", - добавил он.

Российский дипломат также указал, что не располагает информацией, когда завершатся учения у других подразделений. "Это вопрос к Министерству обороны, - отметил он. - Я думаю, через неделю учения с Белоруссией будут закончены. Что касается других, то не знаю. Я не знаю о численности. Спекуляций много, но подтверждений я не видел, только спекуляции в западной прессе".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.