Россия намерена продолжать переговоры для недопущения расширения НАТО

РИМ, 16 февраля. /ТАСС/. Россия намерена продолжать вести переговоры по вопросам гарантий безопасности, которые являются приоритетными для страны. Об этом заявил во вторник вечером в интервью популярной программы Porta a porta первого канала государственного итальянского телевидения RAI посол РФ в Италии Сергей Разов.

"Руководители западных государств, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявили что прием Украины в НАТО не вопрос сегодняшнего дня. Но что будет завтра или послезавтра? Никаких гарантий нет, и поэтому Россия продолжит вести переговоры по этим приоритетным для страны вопросам", - сказал дипломат.

Он указал, что "предсказания сценариев войны (на Украине) сильно раздуты и совершенно осознанно и с определенными целями". Разов отметил, что Россия на ежегодной основе проводит учения примерно в тех же районах. Посол также подчеркнул, что вопросы о поставках газа не имеют никакой политической подоплеки, но регулируются компаниями-операторами (Италии и России) на основе коммерческих договоров.

В итальянских СМИ - на телевидении и радио - в последние дни все больше звучит российская позиция в отношении украинского кризиса от спикеров разного уровня, начиная с экспертов и представителей СМИ. Днем ранее каналу корпорации Mediaset дала интервью официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.