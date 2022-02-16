Посольство России в Киеве работает в обычном режиме

"Мы работаем в обычном графике", - заверил собеседник.

Ранее некоторые государства, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников или рассмотрении такой возможности, ряд дипломатических представительств переехали на запад страны. Такие действия государства связывают с обострением ситуации на Украине. В то же время министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг подверг критике отзыв сотрудников посольств ряда стран из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины, отметив, что Австрия пока не будет эвакуировать персонал своего диппредставительства. В свою очередь в российском посольстве в Киеве сообщали, что прорабатывают вопрос о том, чтобы неосновной персонал диппредставительства на время покинул Украину. Позднее РФ приняла решение об оптимизации штатов загранучреждений на Украине, опасаясь возможных провокаций со стороны киевского режима или третьих стран.

Нагнетание ситуации

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". В частности, в опубликованном газетой Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе. В частности, в конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из страны вывели $12,5 млрд после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это беспрецедентной информационной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе. Он неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и не представляет угрозы.