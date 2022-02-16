Захарова заявила, что Россия больше не рассматривает заявления генсека НАТО всерьез

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Москва больше не рассматривает высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, назначенного на пост главы Центробанка Норвегии, в качестве серьезных аргументов. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсека альянса о том, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.

"Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще, нас уже больше не интересуют. Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов, это уже сбитый натовский летчик", - отметила она.