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Захарова заявила, что Россия больше не рассматривает заявления генсека НАТО всерьез

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Москва больше не рассматривает высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, назначенного на пост главы Центробанка Норвегии, в качестве серьезных аргументов. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсека альянса о том, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.

"Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще, нас уже больше не интересуют. Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов, это уже сбитый натовский летчик", - отметила она.

Теги
РоссияСтолтенберг, ЙенсЗахарова, Мария Владимировна
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