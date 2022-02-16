Зампостпреда РФ при ООН не исключил провокаций Запада на российско-украинской границе

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не собирается вторгаться на территорию Украины, в то время как западные страны могут попытаться создать провокации на российско-украинской границе. Об этом в среду заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си .

"Как и любая страна, если нас не атакуют и не провоцируют, то не будет никакой войны, которую мы начнем", - указал российский дипломат, предупредив, что Москва может быть вынуждена действовать решительно в случае провокаций со стороны Запада и киевских властей, которые нельзя исключать "ввиду всего хайпа и концентрирования войск" Украины в районе Донбасса.

"В настоящий момент 120 тыс. украинских военнослужащих находятся на линии соприкосновения в Донбассе. Это безумие, что Запад не говорит об этом, когда рассуждает о ситуации [вокруг Украины]. Это должно беспокоить всех, в том числе и нас", - добавил Полянский.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.