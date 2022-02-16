{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Зампостпреда РФ при ООН не исключил провокаций Запада на российско-украинской границе

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что в настоящий момент 120 тыс. украинских военнослужащих находятся на линии соприкосновения в Донбассе

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не собирается вторгаться на территорию Украины, в то время как западные страны могут попытаться создать провокации на российско-украинской границе. Об этом в среду заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

На эту тему
У страха глаза велики: грозит ли Украине война
У страха глаза велики:

"Как и любая страна, если нас не атакуют и не провоцируют, то не будет никакой войны, которую мы начнем", - указал российский дипломат, предупредив, что Москва может быть вынуждена действовать решительно в случае провокаций со стороны Запада и киевских властей, которые нельзя исключать "ввиду всего хайпа и концентрирования войск" Украины в районе Донбасса.

"В настоящий момент 120 тыс. украинских военнослужащих находятся на линии соприкосновения в Донбассе. Это безумие, что Запад не говорит об этом, когда рассуждает о ситуации [вокруг Украины]. Это должно беспокоить всех, в том числе и нас", - добавил Полянский.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Захарова заявила, что минские соглашения являются безальтернативными
Дипломат отметила, что минский комплекс мер еще далек от полной реализации
Читать полностью