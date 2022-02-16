Гаврилов: заседания в ОБСЕ подтверждают плохое знание Западом текста минских соглашений

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Заседания на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) подтверждают, что государства - участники организации плохо знакомы с текстом минских соглашений. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на регулярном заседании ФСОБ по случаю исполнения 12 февраля семи лет с подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Семь лет минским соглашениям. Есть ли выход из тупика?

"К сожалению, регулярные заседания Форума подтверждают, что уважаемые коллеги очень плохо знакомы с текстом минского комплекса мер, который четко определяет порядок и последовательность действий сторон конфликта - Киева, Донецка и Луганска - по осуществлению шагов в военно-политической, социально-экономической и гуманитарной сферах", - отметил Гаврилов.

По словам главы делегации РФ, Киев ничего не выполнил из минских соглашений. "Со своей стороны вынуждены констатировать, что практически ничего из положений комплекса мер Киев не выполнил. Украинские силовики продолжают обстреливать жилые районы Донбасса", - сказал Гаврилов.

Российский дипломат привел данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине о том, что в период с июля 2020 года до середины января 2022 года число гражданских жертв в ДНР и ЛНР в три раза больше, чем на подконтрольной Киеву территории: 35 - на стороне украинских военных, 93 - на стороне ополчения.

По его словам, представители некоторых западных стран также закрывают глаза на нарушения Киевом своих обязательств. "Мы до сих пор так и не услышали на ФСОБ оценок заявлений украинских представителей, которые противоречат сути минских соглашений и подрывают всю суть мирных усилий", - резюмировал Гаврилов.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений, подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.