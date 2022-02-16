Представитель РФ напомнил ОБСЕ, что Россия не является стороной конфликта на Украине

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не является стороной конфликта на Украине, и в минских соглашениях нет ни слова об обязательствах Москвы. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на регулярном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ по случаю исполнения 12 февраля семи лет с подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.

По его словам, киевский режим при полной поддержке своих западных спонсоров и "идейных вдохновителей" в грубой форме нарушает положения документа, игнорирует интересы жителей Донбасса, создавая лишь видимость своей деятельности по урегулированию конфликта и пытаясь переложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса на этом направлении.

"Подчеркиваем, что в минских соглашениях нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах России. Наша страна не является стороной конфликта. Наш статус в "нормандском формате" - такой же, как у Франции и Германии, а в контактной группе - такой же, как у ОБСЕ", - заявил Гаврилов.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений, подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.