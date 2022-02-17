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Песков: РФ не планирует переговоры с Украиной в связи с обострением ситуации в Донбассе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва не планирует переговоры с Киевом в связи с сообщениями об обострении обстановки на юго-востоке Украины, однако эта ситуация является предметом глубокой озабоченности. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В планах переговоров с Киевом нет. Но, естественно, это предмет очень и очень глубокой озабоченности", - сказал представитель Кремля.

Москва внимательно следит за ситуацией на юго-востоке Украины, действия Кремля будут зависеть от ее развития, сообщил Песков.

"Мы внимательно наблюдаем. Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация [на Украине]", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли какие-то действия Кремль в этой связи.

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