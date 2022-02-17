Захарова: Псаки не имеет "ни малейшего представления" о гибели мирных жителей в Донбассе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не имеет представления о гибели мирных жителей в Донбассе, и призвала ее не рассуждать на эту тему.
Захарова обратила внимание на высказывания Псаки, где та подвергла сомнению заявления РФ об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на востоке Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома, эти данные могут быть дезинформацией.
"Посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе рассуждать на столько трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления", - говорится в ее комментарии, распространенном МИД РФ в четверг.
В качестве доказательства своих слов Захарова приложила к комментарию соответствующие фотографии.
"Это, Джен, плиты погибшим, установленные в народных республиках Донбасса - надгробные камни в память о жертвах украинских силовиков: с фамилиями и именами. Посмотри на первые два - это памятники детям", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Захарова также призвала Псаки "не говорить с высокомерием" о гибели людей на востоке Украины. "Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они - незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР", - заявила она.