Захарова: Псаки не имеет "ни малейшего представления" о гибели мирных жителей в Донбассе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не имеет представления о гибели мирных жителей в Донбассе, и призвала ее не рассуждать на эту тему.

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Захарова обратила внимание на высказывания Псаки, где та подвергла сомнению заявления РФ об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на востоке Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома, эти данные могут быть дезинформацией.

"Посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе рассуждать на столько трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления", - говорится в ее комментарии, распространенном МИД РФ в четверг.

В качестве доказательства своих слов Захарова приложила к комментарию соответствующие фотографии.

"Это, Джен, плиты погибшим, установленные в народных республиках Донбасса - надгробные камни в память о жертвах украинских силовиков: с фамилиями и именами. Посмотри на первые два - это памятники детям", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также призвала Псаки "не говорить с высокомерием" о гибели людей на востоке Украины. "Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они - незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР", - заявила она.