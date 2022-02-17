{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Захарова: Псаки не имеет "ни малейшего представления" о гибели мирных жителей в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ также призвала пресс-секретаря Белого дома "не говорить с высокомерием" о гибели людей на востоке Украины

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не имеет представления о гибели мирных жителей в Донбассе, и призвала ее не рассуждать на эту тему.

На эту тему
Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины
Обострение в Донбассе.

Захарова обратила внимание на высказывания Псаки, где та подвергла сомнению заявления РФ об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на востоке Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома, эти данные могут быть дезинформацией.

"Посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе рассуждать на столько трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления", - говорится в ее комментарии, распространенном МИД РФ в четверг.

В качестве доказательства своих слов Захарова приложила к комментарию соответствующие фотографии.

"Это, Джен, плиты погибшим, установленные в народных республиках Донбасса - надгробные камни в память о жертвах украинских силовиков: с фамилиями и именами. Посмотри на первые два - это памятники детям", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также призвала Псаки "не говорить с высокомерием" о гибели людей на востоке Украины. "Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они - незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР", - заявила она.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеПсаки, ДженЗахарова, Мария Владимировна
Кризис на Украине
Россия не будет участвовать в спецзаседании в ОБСЕ по запросу Украины 18 февраля
Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва не намерена участвовать в "массовом психозе" в ОБСЕ вокруг Украины
Читать полностью