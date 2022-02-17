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Кризис на Украине

Посол РФ в Испании заявил, что его "достали" новости о дате "атаки" против Украины

Юрий Корчагин подчеркнул, что у России нет намерений начинать войну

МАДРИД, 17 февраля. /ТАСС/. Посол России в Испании Юрий Корчагин заявил, что "сыт по горло" новостями о том, когда же все-таки произойдет гипотетическая атака РФ на Украину. Соответствующее заявление глава диппредставительства сделал в показанном в четверг интервью телеканалу Antena 3.

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"Честно говоря, меня - употреблю слово - "достали" ежедневные новости, в том числе и испанской прессы, содержащие ссылки вплоть до дат и часа российского "вторжения" [на Украину]", - отметил он. "У нас нет намерений начинать войну, - добавил Корчагин. - Причем нас самих и международное общественное мнение пытаются убедить в том, что будет война". "А ведь то, что происходит, - это как раз и есть гибридная война НАТО", - отметил посол.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаИспанияРоссияКризис на Украине
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